Агент Гайча: переход в ЦСКА будет хорошим шагом для Адольфо. Он хочет в Европу
Матиас Фавано, агент нападающего «Сан-Лоренсо» Адольфо Гайча, рассказал, как проходят переговоры о переходе футболиста в московский ЦСКА.
«Отказал ли «Сан-Лоренсо»? Да, но это только первое предложение. Идут переговоры. ЦСКА — это интересный клуб как в России, так и в Европе. Правда ли, что «Сан-Лоренсо» отказался от предложения в € 8 млн от ЦСКА? Да, это правда. Согласен ли футболист перейти в Россию? Да, это будет хорошим шагом для Адольфо, он хочет показать себя в Европе. Мы видим позитивные шансы, чтобы перейти в ЦСКА», — приводит слова Фавано Sport24.
В нынешнем сезоне 21-летний Гайч принял участие в 12 матчах чемпионата Аргентины (семь — в основном составе) и стал автором пяти забитых мячей.
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