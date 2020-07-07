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«Крылья Советов» на выезде обыграли тульский «Арсенал»

«Крылья Советов» на выезде обыграли тульский «Арсенал»
Футбол / РПЛ 0

В матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги «Арсенал» принимал самарские «Крылья Советов». Встреча прошла на стадионе «Арсенал» в Туле и завершилась победой гостей со счётом 4:2.

Голы в составе самарских «Крыльев Советов» забили Виталий Лысцов, Денис Попович, Максим Глушенков и Деян Радоньич. За тульский «Арсенал» забили защитник Александр Денисов и полузащитник Евгений Луценко.

Самарские «Крылья Советов» набрали 27 очков и занимают 15-е место в турнирной таблице чемпионата России. Тульский «Арсенал» (31) — на 10-м месте. Лидером соревнований является петербургский «Зенит», в 26 матчах набравший 62 очка и досрочно оформивший чемпионский титул. В тройку лидеров входят «Локомотив» (49) и «Краснодар» (45).

Россия - Премьер-Лига. 27-й тур
07 июля 2020, вторник. 20:30 МСК
Арсенал
Тула
Окончен
2 : 4
Крылья Советов
Самара
1:0 Денисов – 8'   1:1 Лысцов – 38'   1:2 Попович – 57'   1:3 Глушенков – 62'   1:4 Радоньич – 69'   2:4 Луценко – 79'
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