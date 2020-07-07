«Крылья Советов» на выезде обыграли тульский «Арсенал»
В матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги «Арсенал» принимал самарские «Крылья Советов». Встреча прошла на стадионе «Арсенал» в Туле и завершилась победой гостей со счётом 4:2.
Голы в составе самарских «Крыльев Советов» забили Виталий Лысцов, Денис Попович, Максим Глушенков и Деян Радоньич. За тульский «Арсенал» забили защитник Александр Денисов и полузащитник Евгений Луценко.
Самарские «Крылья Советов» набрали 27 очков и занимают 15-е место в турнирной таблице чемпионата России. Тульский «Арсенал» (31) — на 10-м месте. Лидером соревнований является петербургский «Зенит», в 26 матчах набравший 62 очка и досрочно оформивший чемпионский титул. В тройку лидеров входят «Локомотив» (49) и «Краснодар» (45).
- 7 июля 2020
-
22:26
-
22:25
-
22:21
-
21:59
-
21:56
-
21:41
-
21:39
-
21:32
-
21:22
-
21:07
-
20:50
-
20:46
-
20:26
-
20:22
-
20:17
-
20:06
-
20:00
-
19:48
-
19:45
-
19:45
-
19:42
-
19:28
-
19:20
-
19:15
-
19:10
-
19:06
-
18:46
-
18:31
-
18:31
-
18:21
-
18:14
-
18:04
-
17:53
-
17:49
-
17:46
Партнерский контент