«Крылья Советов» на выезде обыграли тульский «Арсенал»

В матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги «Арсенал» принимал самарские «Крылья Советов». Встреча прошла на стадионе «Арсенал» в Туле и завершилась победой гостей со счётом 4:2.



Голы в составе самарских «Крыльев Советов» забили Виталий Лысцов, Денис Попович, Максим Глушенков и Деян Радоньич. За тульский «Арсенал» забили защитник Александр Денисов и полузащитник Евгений Луценко.



Самарские «Крылья Советов» набрали 27 очков и занимают 15-е место в турнирной таблице чемпионата России. Тульский «Арсенал» (31) — на 10-м месте. Лидером соревнований является петербургский «Зенит», в 26 матчах набравший 62 очка и досрочно оформивший чемпионский титул. В тройку лидеров входят «Локомотив» (49) и «Краснодар» (45).