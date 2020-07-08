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16-летний голкипер, которого ударило молнией, пришёл в себя

16-летний голкипер, которого ударило молнией, пришёл в себя
Футбол / ПФЛ - Второй дивизион 0

Карина Заборовская, сестра голкипера «Знамени Труда» Ивана Заборовского, рассказала о состоянии брата. По её словам, он вышел из комы.

«Да, это действительно так. Состояние стабильное. На днях переведут в больницу», — цитирует сестру футболиста «Подъём». Заборовская отметила, что врачи не сказали, когда её брат сможет полностью восстановиться.

Напомним, Заборовского ударило молнией на тренировке 4 июля. Вратарь был госпитализирован и помещён в отделение интенсивной терапии. Вчера, 6 июля, генеральный директор «Знамени Труда» рассказал, что состояние футболиста улучшилось.

«Знамя Труда» выступает в Профессиональной футбольной лиге. Голкиперы московского «Локомотива» Маринато Гильерме, Антон Коченков и Никита Медведев записали видеообращение со словами поддержки 16-летнему вратарю.

Голкиперы «Локомотива» поддержали 16-летнего вратаря, которого ударило молнией
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