Федун подтвердил назначение Газизова гендиректором «Спартака»

Владелец «Спартака» Леонид Федун подтвердил информацию «Чемпионата» о назначении генеральным директором клуба Шамиля Газизова.

«На этой неделе Шамиль Газизов приступит к работе в качестве генерального директора», — передаёт слова Федуна корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

Ранее было объявлено об отставке с поста генерального директора «Спартака» Томаса Цорна. Он работал в клубе с прошлого года и принимал решение о приглашении Доменико Тедеско на должность главного тренера команды.



Сообщалось, что Газизов является одним из основных кандидатов на пост генерального директора «Спартака». Московский клуб интересовался и бывшим гендиректором «Монако» Вадимом Васильевым.