Голы Заболотного, Малкома и Азмуна — в видеообзоре матча «Зенит» — «Сочи»

В матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» принимал «Сочи». Встреча прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.



На 5-й минуте матча счёт открыл нападающий «Сочи» Антон Заболотный. На 33-й минуте форвард «Зенита» Малком сравнял счёт. Во втором тайме, на 76-й минуте, нападающий Сердар Азмун вывел петербургскую команду вперёд и установил итоговый счёт.



Петербургский «Зенит» набрал 65 очков и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. Ранее петербуржцы досрочно обеспечили себе чемпионский титул. «Сочи» (30) — на 11-м месте. В тройку лидеров входят московские клубы «Локомотив» (49) и ЦСКА (46).

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