Хаверц попросил «Байер» отпустить его в это летнее трансферное окно

Полузащитник «Байера» Кай Хаверц обратился к руководству клуба с просьбой отпустить его этим летом, сообщает Metro, ссылаясь на Bild.



Ранее сообщалось, что основными претендентами на 21-летнего футболиста являются «Реал», «Челси» и «Бавария». По информации СМИ, наибольшие шансы на подписание хавбека на данный момент у лондонского клуба. Сообщается, что «Челси» готов заплатить «Байеру» запрашиваемые € 100 млн.



Отметим, что контракт полузащитника с «Байером» рассчитан до 2022 года. По итогам завершившегося сезона «Байер» стал пятым в чемпионате Германии и не смог пробиться в Лигу чемпионов.



В нынешнем сезоне Кай записал на свой счёт 15 голов и 8 результативных передач в 39 матчах во всех турнирах на клубном уровне.