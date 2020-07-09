Бирхофф: Хаверц — игрок для «Реала»

Генеральный менеджер сборной Германии Оливер Бирхофф поделился мнением о возможном переходе полузащитника леверкузенского «Байера» Кая Хаверца в мадридский «Реал».

«Хаверц — игрок для „Реала“. Фанатам мадридского клуба понравятся мои слова. Кай — очень молодой футболист, но у него есть всё. Он очень талантлив, техничен, отлично сложен. Хаверц является ценным игроком, который будет очень важен для сборной Германии. Он должен продолжать прогрессировать», — приводит слова Бирхоффа Marca.

21-летний Хаверц является воспитанником «Байера». В нынешнем сезоне он записал на свой счёт 15 голов и 8 результативных передач в 39 матчах во всех турнирах на клубном уровне. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.