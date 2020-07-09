Иванов рассудит «Спартак» и «Сочи», Матюнин — ЦСКА и «Рубин»

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 28-го тура Российской Премьер-Лиги.
11 июля (суббота)
«Арсенал» — «Тамбов»: судья — Павел Кукуян; ассистенты судьи — Валентин Мурашов, Дмитрий Чельцов; резервный судья — Алексей Амелин; VAR — Виталий Мешков; AVAR — Игорь Демешко; инспектор — Эдуард Малый.
«Ахмат» — «Зенит»: судья — Михаил Вилков; ассистенты судьи — Николай Еремин, Андрей Болотенков; резервный судья — Лаша Верулидзе; VAR — Алексей Еськов; AVAR — Антон Аверьянов; инспектор — Сергей Французов.
«Сочи» — «Спартак»: судья — Сергей Иванов; ассистенты судьи — Алексей Стипиди, Рустам Мухтаров; резервный судья — Артем Любимов; VAR — Алексей Сухой; AVAR — Николай Богач; инспектор — Николай Левников.
12 июля (воскресенье)
«Локомотив» — «Уфа»: судья — Владислав Безбородов; ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Александр Кудрявцев; резервный судья — Павел Шадыханов; VAR — Василий Казарцев; AVAR — Тихон Калугин; инспектор — Юрий Баскаков.
ЦСКА — «Рубин»: судья — Алексей Матюнин; ассистенты судьи — Адлан Хатуев, Илья Елеференко; резервный судья — Роман Галимов; VAR — Евгений Турбин; AVAR — Арам Петросян; инспектор — Александр Колобаев.
«Динамо» — «Крылья Советов»: судья — Сергей Карасёв; ассистенты судьи — Дмитрий Сафьян, Андрей Гурбанов; резервный судья — Антон Фролов; VAR — Станислав Васильев; AVAR — Антон Кобзев; инспектор — Игорь Синер.
«Оренбург» — «Ростов»: судья — Игорь Панин; ассистенты судьи — Егор Болховитин, Рашид Абусуев; резервный судья — Анастасия Пустовойтова; инспектор — Александр Гвардис.
«Краснодар» — «Урал»: судья — Кирилл Левников; ассистенты судьи — Валерий Данченко, Александр Богданов; резервный судья — Юнус Кошко; VAR — Сергей Лапочкин; AVAR — Константин Шаламберидзе; инспектор — Сергей Зуев.
- 9 июля 2020
-
23:13
-
23:05
-
22:53
-
22:39
-
22:34
-
22:27
-
22:22
-
22:07
-
22:00
-
21:34
-
21:34
-
21:31
-
21:25
-
21:24
-
21:19
-
21:01
-
20:45
-
20:35
-
20:20
-
20:16
-
20:15
-
20:10
-
20:01
-
19:51
-
19:38
-
19:33
-
19:21
-
19:16
-
19:11
-
19:00
-
18:55
-
18:52
-
18:36
-
18:17
-
17:57