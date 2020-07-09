«Зенит» опубликовал видео фанатского перформанса в честь чемпионства

Пресс-служба «Зенита» в «Инстаграме» опубликовала видео перформанса, устроенного болельщиками команды в Петербурге в честь чемпионства.
«Самый красивый фанатский перформанс в самом красивом городе мира!» — говорится в подписи к видео.
Нападающий «Зенита» Артём Дзюба в своём «инстаграме» ранее показал, как команда и Санкт-Петербург празднуют чемпионский титул. Надев синий парик, футболист снял видео с крыши двухэтажного автобуса, на котором сине-бело-голубые проехали по городу. Игроков поддержали даже с воды, где люди на катерах и мотобайках устроили перформанс с файерами и фейерверком.
«Зенит» досрочно стал чемпионом России, обыграв в гостях «Краснодар» в матче 26-го тура Премьер-Лиги (4:2). Накануне, 8 июля, сине-бело-голубые на своём поле переиграли «Сочи» (2:1). В оставшихся турах подопечные Сергея Семака встретятся с «Ахматом», «Оренбургом» и «Ростовом».
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