Артём Дзюба в парике показал, как Санкт-Петербург празднует чемпионство «Зенита»
Нападающий «Зенита» Артём Дзюба в своём «инстаграме» показал, как команда и Санкт-Петербург празднуют чемпионский титул.
Надев синий парик, футболист снял видео с крыши двухэтажного автобуса, на котором сине-бело-голубые проехали по городу. Игроков поддержали даже с воды, где люди на катерах и мотобайках устроили перформанс с файерами и фейерверком.
Видео доступно на «Чемпионате».
«Зенит» досрочно стал чемпионом России, победив в гостях «Краснодар» в матче 26-го тура Премьер-Лиги (4:2). Накануне, 8 июля, сине-бело-голубые также одолели на своём поле «Сочи» (2:1). В оставшихся турах подопечные Сергея Семака встретятся с «Ахматом», «Оренбургом» и «Ростовом».
После 27 туров «Зенит» опережает ближайшего преследователя, «Локомотив», на 15 очков.
Стало известно, какое наказание грозит гендиректору «Зенита»
- 9 июля 2020
-
12:18
-
12:15
-
12:05
-
11:58
-
11:45
-
11:44
-
11:09
-
11:08
-
10:51
-
10:46
-
10:26
-
10:24
-
10:03
-
10:00
-
10:00
-
10:00
-
09:45
-
09:32
-
09:30
-
09:22
-
09:00
-
09:00
-
08:56
-
08:30
-
07:01
-
06:29
-
05:39
-
04:47
-
04:36
-
04:21
-
03:54
-
02:50
-
01:57
-
01:46
-
00:59
Партнерский контент