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Артём Дзюба в парике показал, как Санкт-Петербург празднует чемпионство «Зенита»

Артём Дзюба в парике показал, как Санкт-Петербург празднует чемпионство «Зенита»
Футбол / РПЛ 0

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба в своём «инстаграме» показал, как команда и Санкт-Петербург празднуют чемпионский титул.

Надев синий парик, футболист снял видео с крыши двухэтажного автобуса, на котором сине-бело-голубые проехали по городу. Игроков поддержали даже с воды, где люди на катерах и мотобайках устроили перформанс с файерами и фейерверком.

Видео доступно на «Чемпионате».

«Зенит» досрочно стал чемпионом России, победив в гостях «Краснодар» в матче 26-го тура Премьер-Лиги (4:2). Накануне, 8 июля, сине-бело-голубые также одолели на своём поле «Сочи» (2:1). В оставшихся турах подопечные Сергея Семака встретятся с «Ахматом», «Оренбургом» и «Ростовом».

После 27 туров «Зенит» опережает ближайшего преследователя, «Локомотив», на 15 очков.

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