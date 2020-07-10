Слуцкий: три очка до зоны вылета и три очка до зоны еврокубков. Это очень странно

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий после победы в матче 27-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:0) прокомментировал турнирные расклады на оставшуюся часть сезона.
«Сложный вопрос, насколько будет проще психологически в оставшихся матчах, потому что, когда смотришь на турнирную таблицу, понимаешь, что у тебя три очка до зоны вылета и три очка до зоны еврокубков. Это очень странно.
Я мониторил последние семь лет – 30 очков всегда было гарантией, что ты не попадаешь в последнюю двойку. Самое низкое место было 13-е с 30 очками. А сейчас ситуация складывается так, что 30 очков может не хватить. Поэтому я не знаю, 33 является гарантией или нет, но мы в любом случае не собираемся останавливаться. У нас ещё три игры впереди, и мы будем пытаться в каждой из них добиваться положительного результата», — приводит слова тренера пресс-служба клуба.
После 27 туров РПЛ «Рубин» занимает девятое место, на счету команды 33 очка.
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