Чеферин: Лев Яшин и Виктор Понедельник сыграли свою роль в истории УЕФА

Президент УЕФА Александер Чеферин поздравил российских болельщиков с 60-летием победы сборной СССР на чемпионате Европы.
Отметим, что в финальной встрече турнира команда СССР обыграла сборную Югославии (2:1).
«Футбол значительно изменился за последние шесть десятилетий. Тем не менее легенды всегда будут оставаться легендами! Такие игроки, как Лев Яшин и Виктор Понедельник, знаковые люди не только для советского футбола. Они сыграли свою роль в истории УЕФА. Они были частью сборной Советского Союза, которая триумфально стала первой командой, поднявшей над головой трофей Анри Делоне в Париже. Это произошло ровно 60 лет назад.
Я ещё не родился, когда состоялся этот матч. Но я с детства развивал свой интерес к футболу и узнал, как эта великая советская команда победила Югославию в финале. В те дни Словения была частью Югославии. Не было стыдно проиграть такой прославленной сборной, которая одержала победу над Югославией и на Олимпиаде-1956 в Мельбурне, завоевав золотые медали. Это был действительно золотой период для советского футбола.
Жаль, что мы не можем отпраздновать 60-летие триумфа советской сборной на Евро, который должен был проходить этим летом. Но память о победе команды Советского Союза, в составе которой было большое количество российских игроков, будет жить долго. И мы с нетерпением ждём следующего лета, когда сможем вспомнить это достижение на Евро-2020», — сказал Чеферин специально для проекта РФС о победе сборной СССР на Евро-1960.
- 10 июля 2020
-
11:00
-
10:55
-
10:51
-
10:18
-
10:06
-
10:04
-
09:49
-
09:37
-
09:34
-
09:27
-
09:00
-
08:29
-
07:56
-
07:25
-
06:36
-
06:16
-
05:41
-
05:25
-
04:51
-
04:35
-
03:55
-
03:43
-
03:16
-
02:28
-
02:15
-
02:01
-
01:51
-
00:53
-
00:43
-
00:32
-
00:25
-
00:24
-
00:10
- 9 июля 2020
-
23:51
-
23:48