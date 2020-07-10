Чеферин: Лев Яшин и Виктор Понедельник сыграли свою роль в истории УЕФА

Президент УЕФА Александер Чеферин поздравил российских болельщиков с 60-летием победы сборной СССР на чемпионате Европы.

Отметим, что в финальной встрече турнира команда СССР обыграла сборную Югославии (2:1).

«Футбол значительно изменился за последние шесть десятилетий. Тем не менее легенды всегда будут оставаться легендами! Такие игроки, как Лев Яшин и Виктор Понедельник, знаковые люди не только для советского футбола. Они сыграли свою роль в истории УЕФА. Они были частью сборной Советского Союза, которая триумфально стала первой командой, поднявшей над головой трофей Анри Делоне в Париже. Это произошло ровно 60 лет назад.



Я ещё не родился, когда состоялся этот матч. Но я с детства развивал свой интерес к футболу и узнал, как эта великая советская команда победила Югославию в финале. В те дни Словения была частью Югославии. Не было стыдно проиграть такой прославленной сборной, которая одержала победу над Югославией и на Олимпиаде-1956 в Мельбурне, завоевав золотые медали. Это был действительно золотой период для советского футбола.



Жаль, что мы не можем отпраздновать 60-летие триумфа советской сборной на Евро, который должен был проходить этим летом. Но память о победе команды Советского Союза, в составе которой было большое количество российских игроков, будет жить долго. И мы с нетерпением ждём следующего лета, когда сможем вспомнить это достижение на Евро-2020», — сказал Чеферин специально для проекта РФС о победе сборной СССР на Евро-1960.