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Аршавин: один полуфинал Лиги чемпионов уже ясен. В другой части столкнутся львы

Аршавин: один полуфинал Лиги чемпионов уже ясен. В другой части столкнутся львы
Футбол / Лига чемпионов 0

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин прокомментировал итоги жеребьёвки 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Мне кажется, что один полуфинал уже ясен. В другой части столкнутся львы. Финал Кубка лиги не будет иметь значения для «ПСЖ» при подготовке к четвертьфиналу. Но лучше так, чем не играть. Они обыграют «Аталанту», потому что она по классу несопоставима с парижанами. Всё равно ещё месяц до игры.

«Лейпциг» гонял «Тоттенхэм»? Их только ленивый не гоняет сейчас. У клуба проблемы. В матче с немцами не участвовал Кейн. Там просто забивать некому. В тот момент «Лейпциг» был по игре сильнее «Тоттенхэма». Мне кажется, что полуфиналы будут «Атлетико» — «ПСЖ», а также «Манчестер Сити» — «Бавария». Получится как в Кубке России. Есть «Урал» — «Химки», а в другой паре «Спартак» — «Зенит», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

Результаты жеребьёвки 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2019/2020
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