КДК оштрафовал «Зенит», «Спартак», «Ростов» и «Рубин» по итогам 27-го тура РПЛ

Сегодня, 10 июля, состоялось заседание КДК РФС, на котором были приняты следующие дисциплинарные санкции:
«Зенит» г. Санкт-Петербург
— За нарушение Регламента Возобновления РПЛ – оштрафовать на 150 000 рублей.
«Спартак-Москва»
— За скандирование зрителями оскорбительных выражений – оштрафовать на 100 000 рублей,
— за нарушение Регламента Возобновления РПЛ – оштрафовать на 200 000 рублей.
«Ростов» г. Ростов
— За нарушение Регламента Возобновления РПЛ – оштрафовать на 250 000 рублей,
— за неподобающее поведение команды (предупреждения получили шесть игроков одной команды) – оштрафовать на 100 000 рублей.
«Урал» г. Екатеринбург
— За выход за пределы технической зоны без разрешения судьи – оштрафовать начальника команды Григория Иванова на 30 000 рублей.
«Арсенал» г. Тула
— За нарушение Регламента Возобновления РПЛ – оштрафовать на 200 000 рублей.
«Оренбург» г. Оренбург
— За нарушение Регламента Возобновления РПЛ – оштрафовать на 150 000 рублей.
«Рубин» г. Казань
— За нарушение Регламента Возобновления РПЛ – оштрафовать на 200 000 рублей,
— обратить внимание главного тренера Леонида Слуцкого на необходимость правильного ношения медицинской маски во время матчей Чемпионата России (в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора). Предупредить, что в случае несоблюдения указанного требования КДК РФС будет применять спортивные санкции в соответствии с Дисциплинарным регламентом РФС.
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