КДК оштрафовал «Зенит», «Спартак», «Ростов» и «Рубин» по итогам 27-го тура РПЛ

Сегодня, 10 июля, состоялось заседание КДК РФС, на котором были приняты следующие дисциплинарные санкции:



«Зенит» г. Санкт-Петербург

— За нарушение Регламента Возобновления РПЛ – оштрафовать на 150 000 рублей.



«Спартак-Москва»

— За скандирование зрителями оскорбительных выражений – оштрафовать на 100 000 рублей,

— за нарушение Регламента Возобновления РПЛ – оштрафовать на 200 000 рублей.



«Ростов» г. Ростов

— За нарушение Регламента Возобновления РПЛ – оштрафовать на 250 000 рублей,

— за неподобающее поведение команды (предупреждения получили шесть игроков одной команды) – оштрафовать на 100 000 рублей.



«Урал» г. Екатеринбург

— За выход за пределы технической зоны без разрешения судьи – оштрафовать начальника команды Григория Иванова на 30 000 рублей.



«Арсенал» г. Тула

— За нарушение Регламента Возобновления РПЛ – оштрафовать на 200 000 рублей.



«Оренбург» г. Оренбург

— За нарушение Регламента Возобновления РПЛ – оштрафовать на 150 000 рублей.



«Рубин» г. Казань

— За нарушение Регламента Возобновления РПЛ – оштрафовать на 200 000 рублей,

— обратить внимание главного тренера Леонида Слуцкого на необходимость правильного ношения медицинской маски во время матчей Чемпионата России (в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора). Предупредить, что в случае несоблюдения указанного требования КДК РФС будет применять спортивные санкции в соответствии с Дисциплинарным регламентом РФС.