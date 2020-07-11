«Всё схвачено». Экс-член совета директоров «Барселоны» раскритиковал судейство «Реала»

Бывший член совета директоров «Барселоны» Тони Фрейша прокомментировал судейство в матче 35-го тура чемпионата Испании между мадридским «Реалом» и «Алавесом» (2:0).

«Сомневаюсь, что между защитником «Реала» Менди и игроком «Алавеса» был контакт, к тому же это произошло за пределами штрафной площади, а VAR не пересматривал эпизод.

Всё схвачено, и схвачено хорошо. Худшее – это то, что они радуются тому, чем занимаются всю жизнь», – цитирует экс-сотрудника «Барселоны» Marca.

«Реал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании. Команда Зинедина Зидана вновь на четыре очка опережает каталонскую «Барселону», которая идёт второй. «Алавес» занимает 17-е место.



В следующем туре «Барселона» на выезде сыграет с «Вальядолидом». Игра состоится сегодня, 11 июля, начало – в 20:30 мск.