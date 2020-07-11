В июле состоится турнир, участие в котором примут по две команды из Шотландии и Франции

С 16 по 18 июля состоится товарищеский мини-турнир под названием «Веолия Трофи» с участием команд Шотландии и Франции, сообщает официальный сайт «Лиона».
Среди участников турнира самые титулованные команды Шотландии – «Селтик» и «Рейнджерс», а с французской стороны примут участие – «Лион» и «Ницца».
Встречи состоятся на стадионе «Лиона» — «Стад де Люмьер». Впервые со времени разрешения на открытие спортивных площадок во Франции домашний стадион «Лиона» встретит некоторых посетителей, обеспечивая пропускную способность 5000 человек в день. На стадионе будет запущена система, созданная совместно с префектурой города. Это тестовое мобильное устройство предназначенное для приёма зрителей, которым нужен безопасный доступ к диагностике на Covid-19.
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