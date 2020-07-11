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Кавазашвили: Тедеско зря позвали в «Спартак». Приглашаем посредственных тренеров

Кавазашвили: Тедеско зря позвали в «Спартак». Приглашаем посредственных тренеров
Футбол / РПЛ 0

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал отставку генерального директора красно-белых Томаса Цорна, а также поделился своим мнением по поводу главного тренера московской команды Доменико Тедеско.

«Первая ошибка Тедеско заключается в том, что он вообще пошёл в московский «Спартак». Он был агентом по продаже игроков, а пришёл во всемирно известный клуб. Здесь не так легко можно принимать решения, и приглашать надо не посредственных игроков и тренеров, а только классных футболистов-легионеров. И тренера сюда надо приглашать классного. Нет своих, русских тренеров, что ли? Полно. Но им не доверяют.

Когда Цорн пригласил Шюррле в команду за большие деньги, я был удивлён. Да, Шюррле был чемпионом мира в составе сборной Германии, но он же давно не играет. Я боялся, что через 20 минут после того, как его выпустили в стартовом составе, бедный парень умрёт.

И Тедеско позвали зря. Приглашаем посредственных тренеров, генеральных директоров», — приводит слова бывшего футболиста «Московский комсомолец».

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