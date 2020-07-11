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«Тоттенхэм» следит за защитником «Норвича» Годфри

«Тоттенхэм» следит за защитником «Норвича» Годфри
Футбол / Англия 0

Лондонский «Тоттенхэм Хотспур» интересуется защитником «Норвич Сити» Беном Годфри, сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».

«Тоттенхэм» следит за центральным защитником «Норвича» Годфри», — написал журналист в социальной сети.

22-летний англичанин в текущем сезоне английской Премьер-лиги провёл 26 матчей в составе «канареек» и результативными действиями не отличился. Ранее в СМИ появлялась информация, что итальянские «Милан» и «Рома» уже связывались с представителями футболиста. По информации журналистов, «Норвич» намерен выручить от продажи защитника порядка € 28 миллионов.

«Норвич» после 34 туров чемпионата Англии занимает последнее место в лиге, на счету команды 21 очко. «Тоттенхэм» располагается на девятой строчке.

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