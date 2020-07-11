«Тоттенхэм» предложил контракт Виллиану
Нападающий «Челси» Виллиан может по окончании сезона стать игроком «Тоттенхэм Хотспур», сообщает Football Insider.
По информации источника, лондонский «Тоттенхэм» предложил игроку контракт и подписной бонус в размере нескольких миллионов. Сообщается, что 31-летний форвард является одной из главных трансферных целей Жозе Моуриньо на данный момент. Напомним, именно португальский специалист подписал Виллиана в «Челси».
Ранее Виллиан признавался, что переговоры с «Челси» зашли в тупик, поскольку представители клуба не планируют пойти на трёхлетнее соглашение с футболистом. Клуб предлагает бразильскому игроку контракт только на два года.
Напомним, действующий контракт Виллиана истекает в конце текущего сезона.
Виллиан: пока не знаю, уйду я из «Челси» или останусь
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