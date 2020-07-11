Ибрагимович — о приглашении в «Монцу»: Галлиани сказал: «Твой старый «Милан» — в 11 км»
Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович рассказал о том, как бывший вице-президент «россонери» Адриано Галлиани приглашал его в «Монцу».
«Галлиани позвонил мне и сказал: «Ты говорил, что это не твой «Милан». Твой старый «Милан» находится в 11 км от Милана». Он мне нравится. Галлиани работает так, как и должен работать спортивный директор. Когда он впервые звал меня в «Милан», он приехал ко мне домой, в Швецию, и сказал: «Я не уйду, пока ты не согласишься поехать со мной».
Моя супруга посмотрела на меня озадаченно: «Это безумие, чего он хочет?». Я сказал, что мы должны ехать, иначе он не уйдёт. Когда ты хочешь что-то, ты должен это взять. С помощью поступков, а не слов», — приводит слова Ибрагимовича La Gazzetta dello Sport.
Златан Ибрагимович: это не мой «Милан». Цели уже не те, что были раньше
- 11 июля 2020
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