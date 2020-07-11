Агент Маньяков рассказал о сорвавшемся переходе Кокорина в испанский топ-клуб

Футбольный агент Александр Маньяков сообщил, что нападающий «Сочи» Александр Кокорин мог перейти в один из клубов испанской Примеры.
«Насколько мне известно, у Саши был шикарный вариант с одним из испанских топов. Но переход сорвался по не зависящим от игрока причинам — в клубе сменился менеджмент и главный тренер. У Саши есть предложения практически из половины клубов Премьер-Лиги, способных позволить себе такого высокооплачиваемого футболиста. Кокорин – номер один на российском рынке среди нападающих. Приоритетом для Кокорина остается «Зенит». Но на руках есть предложения как минимум от трёх клубов РПЛ», — написал Маньяков в своём телеграм-канале.
«Чемпионат» сообщал, что «Сочи» готов предложить Кокорину длительный контракт с зарплатой около € 3 млн в год.
Кокорин перешёл в «Зенит» в 2016 году из «Динамо», где выступал на протяжении семи лет. В зимнее трансферное окно форвард на правах аренды перешёл в «Сочи». При этом контракт Александра с сине-бело-голубыми, как и срок договора с сочинским клубом, истекает по окончании сезона.
Форвард провёл за «Сочи» 9 матчей, забил 7 мячей и отдал 3 результативные передачи. В составе «Зенита» Кокорин сыграл 92 матча, забил 34 мяча и отдал 12 голевых пасов.
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