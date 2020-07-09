«Сочи» готов предложить Кокорину контракт с зарплатой около € 3 млн в год
Как стало известно «Чемпионату», «Сочи» готов предложить нападающему Александру Кокорину длительный контракт с зарплатой около € 3 млн в год.
Кокорин перешёл в «Зенит» в 2016 году из «Динамо», где выступал на протяжении семи лет. В зимнее трансферное окно форвард на правах аренды перешёл в «Сочи».
При этом контракт Александра с сине-бело-голубыми, как и срок договора с сочинским клубом, истекает по окончании сезона. Форвард провёл за «Сочи» 9 матчей, забил 7 мячей и отдал 3 результативные передачи. В составе «Зенита» Кокорин сыграл 92 матча, забил 34 мяча и отдал 12 голевых пасов.
Кокорин отреагировал на победу «Зенита» в чемпионате России. Футболист поздравил с чемпионством команду, тренерский штаб и Санкт-Петербург.
Александр Кокорин отреагировал на победу «Зенита» в чемпионате России
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