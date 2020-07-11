Тренер «Сочи» Федотов прокомментировал победу над «Спартаком»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов поделился мнением о матче со «Спартаком» (1:0).

«Очень ценные очки, важная победа, было непросто и сложно, особенно второй тайм. Ребята справились с давлением, проявили мастерство. Немного не хватило свежести, очень короткая «скамейка». Не все были в тонусе, который мы хотели бы видеть. Во втором тайме отдали территорию и хотели ловить «Спартак» на контратаках. Стоит отметить хорошие действия их защиты, они не позволили забить нам второй мяч.



Тренер не может быть довольным во всём. Если мы не пропустили, значит, успевали страховать. Погода была не такая простая, соперник был с хорошим подбором и ротацией, у нас такого нет. Матч был насыщенный и в Санкт-Петербурге, но мы не смогли взять очки и это дало отпечаток на сегодняшней игре.



Очень напряжённая турнирная ситуация, мы до „Зенита“ не проигрывали 7 туров, но отставание было серьёзное. После возобновления у нас не всё получалось, мы были не в том эмоциональном состоянии. На это много причин. Нам не хватает чуть-чуть ресурса, но всё было как-то рядом всегда, этот матч был важен, и победа вселит в нас уверенность, которая была до перерыва.



«Спартак» в позиционных атаках сейчас не похож на себя. Мы опасались быстрых атак, и они это подтвердили, сегодня была пара моментов, когда они были близки к голу. В парочке эпизодов мы сыграли не совсем правильно», — передает слова Федотова Илья Никульников.