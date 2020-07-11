Крал: «Спартаку» лучше играть с такими командами, как «Зенит» и «Локомотив»

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал прокомментировал результат матча с «Сочи» (0:1).

«Мы контролировали игру, но нужно было лучше играть в финальный пас, делать больше подач, создавать больше опасностей. Было много шансов, но не забили. Игра не такая плохая, как результат. Каждый матч готовимся и работаем. Ну футбол построен на голах, мы не забили.



В последних матчах играем похоже. Создаём моменты, но пропускаем легкие голы. В прошлых матчах у нас было много неоднозначных судейских ситуаций, но не в моей компетенции говорить о судействе. У нас есть VAR, повторюсь, не в моей компетенции это комментировать. Трудно об этом говорить.



Делаю на поле всё, что от меня зависит, с первого матча. Думаю, прогрессируем, как и я. Как и команда, и фанаты, был бы счастлив, если бы мы начали выигрывать. Да, нам есть куда стремиться. Но если брать первый мой матч и сегодняшний, то чувствую прогресс. Не рад результату, как и все.

Не разочарован, что перешёл в «Спартак». Это хороший шаг. С каждым матчем чувствую себя лучше и лучше, принял правильное решение. Есть удачные и неудачные моменты, но я счастлив быть здесь.



Надеюсь и верю, что будем чувствовать себя лучше, когда выйдем на матч с «Зенитом». Нам лучше играть с такими командами, как «Зенит» и «Локомотив». Нужно продолжать работу над собой, чтобы быть более опасными в атаке. Если будем больше навешивать, искать свои шансы, то будем опасными. Мы должны обыграть «Зенит». Кубок — это большой шанс для нас.



Отсутствие Тедеско? Провели с ним хорошую тренировку, на матче второй тренер хорошо выполняет свою работу. Ничего неудобного в этом нет", — передаёт слова Крала корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.