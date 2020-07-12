Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Латвийская полиция задержала Стипиди, он мог действовать в сговоре с Лапочкиным

Латвийская полиция задержала Стипиди, он мог действовать в сговоре с Лапочкиным
Футбол / РПЛ 0

Российский арбитр категории ФИФА Сергей Лапочкин может подозреваться в игре на ставках на спорт, сообщает Metaratings.

По информации источника, латвийская полиция недавно задержала бывшего рефери Павла Стипиди по подозрению в махинациях на тотализаторе. Речь идёт о ставках на количество жёлтых карточек в международных матчах. Стипиди находится на свободе и несколько дней назад был в России.

УЕФА ведёт расследование вместе с латвийской полицией и подозревает, что Стипиди занимался ставками не один. Подозревается, что Стипиди действовал в сговоре с Лапочкиным. Если факт сговора о деле о незаконных ставках будет доказан, УЕФА передаст дело в дисциплинарный комитет, а арбитр может быть пожизненно отстранён от футбола.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020