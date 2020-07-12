Латвийская полиция задержала Стипиди, он мог действовать в сговоре с Лапочкиным
Российский арбитр категории ФИФА Сергей Лапочкин может подозреваться в игре на ставках на спорт, сообщает Metaratings.
По информации источника, латвийская полиция недавно задержала бывшего рефери Павла Стипиди по подозрению в махинациях на тотализаторе. Речь идёт о ставках на количество жёлтых карточек в международных матчах. Стипиди находится на свободе и несколько дней назад был в России.
УЕФА ведёт расследование вместе с латвийской полицией и подозревает, что Стипиди занимался ставками не один. Подозревается, что Стипиди действовал в сговоре с Лапочкиным. Если факт сговора о деле о незаконных ставках будет доказан, УЕФА передаст дело в дисциплинарный комитет, а арбитр может быть пожизненно отстранён от футбола.
- 12 июля 2020
-
12:04
-
11:44
-
11:44
-
11:23
-
11:11
-
11:11
-
10:35
-
10:07
-
10:05
-
09:56
-
09:38
-
09:30
-
09:27
-
09:22
-
09:20
-
06:45
-
06:04
-
04:10
-
03:07
-
02:43
-
01:15
-
00:59
-
00:53
-
00:37
-
00:18
-
00:17
-
00:07
- 11 июля 2020
-
23:57
-
23:51
-
23:38
-
23:36
-
23:30
-
23:24
-
23:17
-
23:14
Партнерский контент