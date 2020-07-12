Латвийская полиция задержала Стипиди, он мог действовать в сговоре с Лапочкиным

Российский арбитр категории ФИФА Сергей Лапочкин может подозреваться в игре на ставках на спорт, сообщает Metaratings.



По информации источника, латвийская полиция недавно задержала бывшего рефери Павла Стипиди по подозрению в махинациях на тотализаторе. Речь идёт о ставках на количество жёлтых карточек в международных матчах. Стипиди находится на свободе и несколько дней назад был в России.



УЕФА ведёт расследование вместе с латвийской полицией и подозревает, что Стипиди занимался ставками не один. Подозревается, что Стипиди действовал в сговоре с Лапочкиным. Если факт сговора о деле о незаконных ставках будет доказан, УЕФА передаст дело в дисциплинарный комитет, а арбитр может быть пожизненно отстранён от футбола.