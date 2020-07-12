Потенциальный владелец «Марселя» хочет видеть в клубе Роналду и Зидана

Потенциальный владелец «Марселя» Мохамед Аячи Айруди сообщил, что хотел бы видеть в клубе главного тренера «Реала» Зинедина Зидана и нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду.
«Новый тренер? Тот, кто сейчас на этом посту, очень хорош. Но может будет лучше вернуть местного парня? Зинедин Зидан? Время покажет.
Я люблю футбол. Мне близка благородная сторона спорта. Мне нравится немецкая дисциплина, особенно мюнхенская „Бавария“, огонь „Барселоны“. Футболист, которого я никогда не забуду, Криштиану Роналду. Мне нравится уважение и дисциплина. Он воплощает эти качества.
Хотел бы я видеть его в „Марселе“? В жизни всё возможно. Моя мечта, чтобы он играл в „Марселе“. Но это будет задачей потенциального президента клуба Мурада Буджеллала», — приводит слова Айруди Goal со ссылкой на Le Figaro.
- 12 июля 2020
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