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Потенциальный владелец «Марселя» хочет видеть в клубе Роналду и Зидана

Потенциальный владелец «Марселя» хочет видеть в клубе Роналду и Зидана
Футбол / Испания 0

Потенциальный владелец «Марселя» Мохамед Аячи Айруди сообщил, что хотел бы видеть в клубе главного тренера «Реала» Зинедина Зидана и нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду.

«Новый тренер? Тот, кто сейчас на этом посту, очень хорош. Но может будет лучше вернуть местного парня? Зинедин Зидан? Время покажет.

Я люблю футбол. Мне близка благородная сторона спорта. Мне нравится немецкая дисциплина, особенно мюнхенская „Бавария“, огонь „Барселоны“. Футболист, которого я никогда не забуду, Криштиану Роналду. Мне нравится уважение и дисциплина. Он воплощает эти качества.

Хотел бы я видеть его в „Марселе“? В жизни всё возможно. Моя мечта, чтобы он играл в „Марселе“. Но это будет задачей потенциального президента клуба Мурада Буджеллала», — приводит слова Айруди Goal со ссылкой на Le Figaro.

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