Фарфан прокомментировал возвращение на поле

Нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан поделился эмоциями от матча с «Уфой» (1:1), в котором он забил гол через 12 минут после выхода на поле.



«Для любого игрока очень тяжело так долго отсутствовать на поле. Большое спасибо всем, кто был рядом со мной – нашим испанцам-физиотерапевтам, их российским коллегам, которые помогали мне 24 часа в сутки, тренерскому штабу, который меня подбадривал. Они сделали моё восстановление более лёгким.

О завершении карьеры из-за травмы не задумывался. Я человек-боец. У меня были сложные ситуации в жизни, но я всегда их преодолевал. Единственная мысль – поскорее вылечиться, набрать форму и помочь команде.



Перед выходом на поле Николич подбодрил, сказал, чтобы я не волновался. Я должен был играть первыми или вторым нападающим. Хорошо, что оказался в том месте, куда пошла подача, удалось забить гол. Ничья не тот результат, который нас устраивает, но уже пора думать о предстоящих матчах. Жест после гола? Я передал привет своим друзьям-физиотерапевтам на трибунах", — приводит слова Фарфана пресс-служба клуба.