Фарфан прокомментировал возвращение на поле

Нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан поделился эмоциями от матча с «Уфой» (1:1), в котором он забил гол через 12 минут после выхода на поле.
«Для любого игрока очень тяжело так долго отсутствовать на поле. Большое спасибо всем, кто был рядом со мной – нашим испанцам-физиотерапевтам, их российским коллегам, которые помогали мне 24 часа в сутки, тренерскому штабу, который меня подбадривал. Они сделали моё восстановление более лёгким.
О завершении карьеры из-за травмы не задумывался. Я человек-боец. У меня были сложные ситуации в жизни, но я всегда их преодолевал. Единственная мысль – поскорее вылечиться, набрать форму и помочь команде.
Перед выходом на поле Николич подбодрил, сказал, чтобы я не волновался. Я должен был играть первыми или вторым нападающим. Хорошо, что оказался в том месте, куда пошла подача, удалось забить гол. Ничья не тот результат, который нас устраивает, но уже пора думать о предстоящих матчах. Жест после гола? Я передал привет своим друзьям-физиотерапевтам на трибунах", — приводит слова Фарфана пресс-служба клуба.
- 12 июля 2020
-
21:10
-
21:08
-
21:03
-
21:02
-
21:02
-
20:56
-
20:50
-
20:45
-
20:43
-
20:37
-
20:30
-
20:24
-
20:23
-
20:23
-
19:57
-
19:51
-
19:34
-
19:31
-
19:21
-
19:20
-
19:16
-
19:09
-
19:08
-
19:06
-
18:59
-
18:53
-
18:51
-
18:49
-
18:32
-
18:28
-
18:18
-
18:17
-
18:09
-
18:04
-
18:00