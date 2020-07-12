Фарфан забил «Уфе» после выхода на замену. В РПЛ он не играл 14 месяцев
Форвард «Локомотива» Джефферсон Фарфан появился на поле в матче с «Уфой» (1:1, второй тайм) и забил гол.
Перуанец заменил Дмитрия Живоглядова на 70-й минуте. Фарфан вышел на поле в футболке «Локомотива» впервые с 4 мая 2019 года, когда он отыграл 45 минут во встрече с «Арсеналом» (0:2). На 81-й минуте Фарфан забил гол с передачи Жоау Мариу, сравняв счёт во встрече с уфимцами.
Напомним, что в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Фарфан не появлялся на поле в составе «Локомотива» по причине травмы. В прошлом сезоне форвард принял участие в 20 матчах чемпионата России, забил восемь голов и сделал пять результативных передач. Весной Фарфан стал первым профессиональным футболистом в России, у кого был обнаружен коронавирус.
- 12 июля 2020
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