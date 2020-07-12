Карпин: «Ростов» атаковал 90 минут, но не хватило свежести мыслей и ног
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал итоги матча с «Оренбургом» (0:0).
«Да, 90 минут атаковали, но не хватило свежести мыслей и ног», — приводит слова Карпина пресс-служба «Ростова».
В матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги «Оренбург» поделил очки с «Ростовом». Встреча прошла на стадионе «Газовик» в Оренбурге и завершилась со счётом 0:0. Это первая ничья в истории противостояния команд, которая насчитывает шесть матчей. В матче первого круга «Ростов» дома обыграл «Оренбург» со счётом 2:1.
«Оренбург» прервал серию из семи поражений в чемпионате России. Команда Константина Парамонова, набрав 24 очка, занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице. «Ростов» (44) располагается на пятом месте в РПЛ.
«Оренбург» прервал серию из семи поражений, сыграв вничью с «Ростовом»
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