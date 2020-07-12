«Оренбург» прервал серию из семи поражений, сыграв вничью с «Ростовом»

В матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги «Оренбург» поделил очки с «Ростовом». Встреча прошла на стадионе «Газовик» в Оренбурге и завершилась со счётом 0:0.

Это первая ничья в истории противостояния команд, которая насчитывает шесть матчей.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Игорем Паниным из Дмитрова. Помогали ему Егор Болховитин (Ленинградская область) и Рашид Абусуев (Санкт-Петербург). Резервный рефери — Анастасия Пустовойтова (Москва).

«Оренбург» прервал серию из семи поражений в чемпионате России. Команда Константина Парамонова, набрав 24 очка, занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице. «Ростов» (44) располагается на пятом месте в РПЛ.

В матче первого круга «Ростов» дома обыграл «Оренбург» со счётом 2:1.