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Алехандро Гомес — лучший игрок Серии А в июне

Алехандро Гомес — лучший игрок Серии А в июне
Футбол / Италия 0

Аргентинский полузащитник «Аталанты» Алехандро Гомес признан лучшим игроком чемпионата Италии в июне, сообщает пресс-служба турнира.

В прошлом месяце хавбек провёл четыре матча и отдал четыре результативные передачи, а его команда одержала четыре победы.

Гомес перешёл в «Аталанту» летом 2014 года из харьковского «Металлиста». Сумма трансфера составила € 4,47 млн. В нынешнем сезоне 32-летний аргентинец принял участие в 31 матче чемпионата Италии (29 — в основном составе), в которых стал автором шести забитых мячей и 16 результативных передач. Контракт игрока с «Аталантой» действует до лета 2022 года.

«Аталанта», набрав 67 очков, занимает третье место в турнирной таблице итальянского национального чемпионата.

Алехандро Гомес — первый игрок Серии А в XXI веке, отдавший 15 голевых передач за сезон
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