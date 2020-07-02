Алехандро Гомес — первый игрок Серии А в XXI веке, отдавший 15 голевых передач за сезон

Аргентинский полузащитник «Аталанты» Алехандро Гомес стал первым игроком чемпионата Италии в XXI веке, который отдал 15 результативных передач за сезон.

15-ю голевую передачу хавбек отдал в матче 29-го тура Серии А с «Наполи» (2:0), став соавтором гола Марио Пашалича.

Гомес перешёл в «Аталанту» летом 2014 года из харьковского «Металлиста». Сумма трансфера составила € 4,47 млн. В нынешнем сезоне 32-летний аргентинец принял участие в 28 матчах чемпионата Италии (27 — в основном составе), в которых стал автором шести забитых мячей и 15 результативных передач. Контракт игрока с «Аталантой» действует до лета 2022 года.

«Аталанта», набрав 60 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице итальянского национального чемпионата. В следующем туре «Аталанта» 5 июля на выезде встретится с «Кальяри».