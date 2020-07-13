Игонин: странно слышать от москвичей, что причина побед «Зенита» — поддержка «Газпрома»

Бывший игрок «Зенита» Алексей Игонин прокомментировал завоевание петербургским клубом чемпионского титула.
«Очень хорошо, что «Зенит» не позволил себе затянуть празднование чемпионства. В матчах с «Сочи» и «Ахматом» команда выглядела сконцентрированно и взяла четыре очка у сверхмотивированных аутсайдеров. Понравилось, что Сергей Семак дал поиграть футболистам, редко выходившим на поле в чемпионате и Лиге чемпионов. При этом стилистика игры «Зенита» не изменилась, что тоже говорит в пользу главного тренера.
Вообще, роль Семака в построении команды-победителя переоценить невозможно. Он расчистил «скамейку», нашёл подход к Артёму Дзюбе, сбалансировал роли иностранцев и русскоязычных футболистов, а после вынужденной паузы нашёл интересную игровую схему, в которой комфортно чувствуют себя Малком, Сердар Азмун, Далер Кузяев и тот же Дзюба.
Странно слышать от московских друзей, что причина побед «Зенита» — поддержка «Газпрома». «Зенит» выиграл чемпионат на футбольном поле, а не в офисах, за что команде честь и хвала. Радует, что клуб поворачивается лицом к питерским ребятам: в Грозном за «Зенит» сыграли шесть собственных воспитанников», — приводит слова Игонина «Петербургский дневник».
- 13 июля 2020
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