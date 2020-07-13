«Реал Сосьедад» обыграл «Вильярреал» в матче Примеры

В матче 36-го тура чемпионата Испании «Вильярреал» уступил «Реалу Сосьедад» со счётом 1:2. Встреча состоялась в Вильярреале на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал». Обслуживал матч арбитр Гуильермо Куадра Фернандес, ассистировали ему судьи на линиях Теодоро Собрино Маган и Хуан Хосе Лопес Мир.
Счёт был открыт в середине второго тайма — на 61-й минуте автором забитого мяча стал Виллиан Жозе, ему ассистировал Мартин Эдегор. На 75-й минуте преимущество баскского клуба увеличил Диего Льоренте с передачи Микеля Оярсабаля. В концовке разрыв в счёте сократил Санти Касорла с паса Саму Чуквезе.
«Реал Сосьедад», набрав 54 очка, поднялся на седьмое место в турнирной таблице Примеры. «Вильярреал» (57) — на 5-м месте.
В другом матче 36-го тура «Алавес» сыграл вничью с «Хетафе» (0:0).
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