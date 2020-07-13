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«Реал Сосьедад» обыграл «Вильярреал» в матче Примеры

«Реал Сосьедад» обыграл «Вильярреал» в матче Примеры
Футбол / Испания 0

В матче 36-го тура чемпионата Испании «Вильярреал» уступил «Реалу Сосьедад» со счётом 1:2. Встреча состоялась в Вильярреале на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал». Обслуживал матч арбитр Гуильермо Куадра Фернандес, ассистировали ему судьи на линиях Теодоро Собрино Маган и Хуан Хосе Лопес Мир.

Счёт был открыт в середине второго тайма — на 61-й минуте автором забитого мяча стал Виллиан Жозе, ему ассистировал Мартин Эдегор. На 75-й минуте преимущество баскского клуба увеличил Диего Льоренте с передачи Микеля Оярсабаля. В концовке разрыв в счёте сократил Санти Касорла с паса Саму Чуквезе.

«Реал Сосьедад», набрав 54 очка, поднялся на седьмое место в турнирной таблице Примеры. «Вильярреал» (57) — на 5-м месте.

В другом матче 36-го тура «Алавес» сыграл вничью с «Хетафе» (0:0).

Испания - Примера. 36-й тур
13 июля 2020, понедельник. 20:30 МСК
Вильярреал
Вильярреал
Окончен
1 : 2
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
0:1 Виллиан Жозе – 61'   0:2 Льоренте – 75'   1:2 Касорла – 85'
Испания - Примера. 36-й тур
13 июля 2020, понедельник. 20:30 МСК
Алавес
Витория
Окончен
0 : 0
Хетафе
Хетафе
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