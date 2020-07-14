Бывший клуб Слуцкого «Халл» проиграл в матче Чемпионшипа со счётом 0:8

В матче 44-го тура английского Чемпиошипа «Уиган Атлетик» со счётом 8:0 разгромил «Халл Сити». Встреча состоялась в Уигане на стадионе DW. Обслуживал матч арбитр Тони Харрингтон, ассистировали судьи на линиях Пол Ходскинсон и Эндрю Фокс.

Счёт был открыт на 1-й минуте — автором забитого мяча стал Кол Нейсмит. В середине тайма счёт до крупного довели Киффер Мур, Киран Довелл и Джамал Лоу. До конца тайма Мур и Довелл оформили по дублю, а ещё один гол забил Джозеф Уильямс. Во втором тайме окончательный счёт установил Довелл, сделавший хет-трик.

«Уиган», набрав 57 очков, поднялся на 13-е место в Чемпионшипе. «Халл» (45) находится в зоне вылета, на 22-м месте.

Напомним, в 2017 году «Халл Сити» на протяжении нескольких месяцев тренировал российский специалист Леонид Слуцкий, он был уволен после серии неудовлетворительных результатов.