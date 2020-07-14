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Бывший клуб Слуцкого «Халл» проиграл в матче Чемпионшипа со счётом 0:8

Бывший клуб Слуцкого «Халл» проиграл в матче Чемпионшипа со счётом 0:8
Футбол / Англия 0

В матче 44-го тура английского Чемпиошипа «Уиган Атлетик» со счётом 8:0 разгромил «Халл Сити». Встреча состоялась в Уигане на стадионе DW. Обслуживал матч арбитр Тони Харрингтон, ассистировали судьи на линиях Пол Ходскинсон и Эндрю Фокс.

Счёт был открыт на 1-й минуте — автором забитого мяча стал Кол Нейсмит. В середине тайма счёт до крупного довели Киффер Мур, Киран Довелл и Джамал Лоу. До конца тайма Мур и Довелл оформили по дублю, а ещё один гол забил Джозеф Уильямс. Во втором тайме окончательный счёт установил Довелл, сделавший хет-трик.

«Уиган», набрав 57 очков, поднялся на 13-е место в Чемпионшипе. «Халл» (45) находится в зоне вылета, на 22-м месте.

Напомним, в 2017 году «Халл Сити» на протяжении нескольких месяцев тренировал российский специалист Леонид Слуцкий, он был уволен после серии неудовлетворительных результатов.

Англия - Чемпионшип. Чемпионшип. 44-й тур
14 июля 2020, вторник. 20:00 МСК
Уиган Атлетик
Уиган
Окончен
8 : 0
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
1:0 Нейсмит – 1'   2:0 Мур – 27'   3:0 Довелл – 32'   4:0 Лоу – 37'   5:0 Мур – 40'   6:0 Довелл – 42'   7:0 Уильямс – 45+1'   8:0 Довелл – 65'
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