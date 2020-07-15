Алексей Миранчук: сколько я стою? Наверное, в интернете есть цена, можно её придерживаться

Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Миранчук поделился мнением о своей трансферной стоимости.

«Даже не знаю, что ответить. Хотелось бы с шуткой, но ничего не приходит в голову. Наверное, в интернете есть сумма и давайте её придерживаться», — сказал Миранчук в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

24-летний Миранчук является воспитанником «Локомотива». В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 25 матчах Российской Премьер-Лиги (23 — в основном составе), в которых стал автором 10 забитых мячей (пять — с пенальти), отдал три результативные передачи, а также получил одну жёлтую карточку. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Миранчука в € 14,5 млн. Контракт игрока с клубом действует до лета 2021 года.