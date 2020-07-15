Алексей Миранчук: знаю, что игра в обороне мой минус

Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Миранчук поделился мнением о своих слабых качествах.

«Знаю, что игра в обороне мой минус. Мы давно разговаривали со Станиславом Саламовичем Черчесовым и, если я хочу расти как футболист, расти лично, я должен уметь играть везде. Это нормально, что есть такие требования и главное слышать, как тебе подсказывают и не отталкивать это, а принимать. Считаю, что я прибавил в обороне и начал понимать, что отбор тоже может приносить удовольствие и кайф. Нельзя быть все 90 минут в атаке», — сказал Миранчук в эфире телеканала «Россия 24».

24-летний Миранчук является воспитанником «Локомотива». В нынешнем сезоне хавбек провёл 25 матчей в РПЛ, забил 10 голов и отдал 3 результативные передачи.