Ал. Миранчук: если не срастётся с Европой — останусь и буду получать удовольствие в России

Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Миранчук рассказал, что он хочет попробовать свои силы в одном из европейских чемпионатов.
«У каждого ребёнка есть свои мечты, а я хочу играть заграницей. Сейчас у меня есть контракт, и я получаю удовольствие. Я не хочу загадывать на будущее, а полагаюсь на судьбу. Как нужно будет – уеду, если не срастётся – останусь, буду играть и получать удовольствие здесь», — сказал Миранчук в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».
24-летний Миранчук является воспитанником «Локомотива». В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 25 матчах Российской Премьер-Лиги (23 — в основном составе), в которых стал автором 10 забитых мячей (пять — с пенальти), отдал три результативные передачи, а также получил одну жёлтую карточку. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Миранчука в € 14,5 млн. Контракт игрока с клубом действует до лета 2021 года.
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