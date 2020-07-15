Сергей Семак: первый тайм матча с «Оренбургом» не может устраивать из-за качества игры

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвёл итоги матча 29-го тура РПЛ с «Оренбургом». «Зенит» одержал победу со счётом 4:1.

«Первый тайм нам не удался, много и подолгу контролировали мяч, но остроты не было. Не в нашу пользу сыграл быстрый мяч, не было агрессии и остроты в атаке. Первый тайм не может устраивать из-за качества игры. Во втором сыграли лучше, были хорошие моменты, лучше стало движение, неплохо получались переходные фазы. Вторым таймом довольны, как и победой в целом.

Почему место в воротах занял Васютин? Мы распределили, кто и когда будет играть. Он готовился к матчу, дали возможность ему сыграть. Большой молодец, абсолютно это заслужил. По поводу того, кто сыграет в следующем матче, решим, время есть», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».