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«Барселона» отправила запрос в «Тотенхэм» насчёт трансфера полузащитника Сессеньона

«Барселона» отправила запрос в «Тотенхэм» насчёт трансфера полузащитника Сессеньона
Футбол / Англия 0

Руководство «Барселоны» отправила «Тоттенхэму» запрос по поводу возможности трансфера английского полузащитника Райана Сессеньона, сообщает Sky Sports.

Скауты каталонцев следят за Райаном ещё с 2018 года, когда он выступал в составе «Фулхэма», принял участие в плей-офф «Чемпионшипа» и был назван лучшим футболистом сезона, а также получил от EFL награду лучшему молодому игроку.

Игроком «Тоттенхэма» Сессеньон стал 8 августа 2019 года, подписав пятилетний контракт, но с тех пор лишь пять раз вышел на поле в составе команды в АПЛ, и 12 раз во всех турнирах.

В составе «Фулхэма» игрок вышел на поле 120 раз во всех турнирах и забил 25 голов. С 2018 года Райан является футболистом сборной Англии U-21, за которую провёл 10 матчей.

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