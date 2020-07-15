Дубль Гарри Кейна принёс победу «Тоттенхэму» в матче с «Ньюкаслом»

«Ньюкасл Юнайтед» в матче 36-го тура АПЛ принимал «Тоттенхэм Хотспур». Гости одержали победу со счётом 3:1.

На 27-й минуте гостей вывел вперёд Сон Хын Мин. На 56-й минуте равновесие восстановил Мэтт Ритчи. Но затем дубль оформил Гарри Кейн, тем самым принеся победу гостям.

«Тоттенхэм» одержал вторую победу подряд. Лондонцы набрали 55 очков и поднялись на седьмое место в турнирной таблице. «Ньюкасл», набрав 43 очка, занимает 13-е место в турнирной таблице АПЛ.

В следующем туре «Тоттенхэм» будет принимать «Лестер», а «Ньюкасл» в гостях встретится с «Брайтоном».