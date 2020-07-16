Кокорин — после информации об отмене игры с «Тамбовом»: миссия выполнена

Форвард «Сочи» Александр Кокорин отреагировал на отмену матча с «Тамбовом» постом в «Инстаграме».

«Миссия выполнена. Всем здоровья», — прокомментировал снимок своей игровой формы футболист.

Фото: instagram.com/kokorin9/

Ранее у девяти представителей «Сочи» было выявлено заражение коронавирусом. Результаты их тестов стали известны сегодня, 16 июля. Сообщается, что сочинский клуб уведомил региональное управление Роспотребнадзора и ожидает дальнейших указаний ведомства.

Отметим, что этим летом заканчивается аренда Кокорина в «Сочи», так что форвард, возможно, больше не сыграет за команду Федотова.

«Сочи», набрав 33 очка в 28 турах, занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и находится в 5 очках от зоны вылета. «Тамбов» располагается на 14-й строчке и имеет в активе столько же очков, сколько идущие ниже «Крылья Советов» (28).



Кокорин в текущем сезоне РПЛ провёл 10 матчей, забил семь голов и сделал два ассиста.