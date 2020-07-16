Андрей Кобелев: некоторые из молодых игроков ЦСКА достигли своего потолка

Бывший тренер «Динамо» Андрей Кобелев поделился мнением об игре московского ЦСКА.

«Я считаю, «армейцы» сейчас играют так же, как в начале сезона, и не могу назвать футбол команды безыдейным. Просто им с большим трудом давались голы, а сейчас прорвало. Но на самом деле ничего не поменялось. И нынешний сезон — тяжёлый для всех: непонятный, с большими перерывами, с пандемией коронавируса. И то, что красно-синие, несмотря на всё это, продолжают бороться за медали, делает им честь. Нельзя сказать, что ЦСКА бросает из стороны в сторону или команда стала хуже.



Но я как говорил в прошлом году, так говорю и в этом: ЦСКА, чтобы претендовать на чемпионство, не хватает двух-трёх хороших, опытных исполнителей. А молодые футболисты команды остановились в развитии. Но дело здесь не в Гончаренко, как некоторые говорят, а в том, что они достигли своего потолка. На мой взгляд, мало кто из «армейской» молодёжи в будущем способен прибавить», — приводит слова Кобелева «RT на русском».