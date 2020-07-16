Андрей Кобелев: некоторые из молодых игроков ЦСКА достигли своего потолка

Бывший тренер «Динамо» Андрей Кобелев поделился мнением об игре московского ЦСКА.
«Я считаю, «армейцы» сейчас играют так же, как в начале сезона, и не могу назвать футбол команды безыдейным. Просто им с большим трудом давались голы, а сейчас прорвало. Но на самом деле ничего не поменялось. И нынешний сезон — тяжёлый для всех: непонятный, с большими перерывами, с пандемией коронавируса. И то, что красно-синие, несмотря на всё это, продолжают бороться за медали, делает им честь. Нельзя сказать, что ЦСКА бросает из стороны в сторону или команда стала хуже.
Но я как говорил в прошлом году, так говорю и в этом: ЦСКА, чтобы претендовать на чемпионство, не хватает двух-трёх хороших, опытных исполнителей. А молодые футболисты команды остановились в развитии. Но дело здесь не в Гончаренко, как некоторые говорят, а в том, что они достигли своего потолка. На мой взгляд, мало кто из «армейской» молодёжи в будущем способен прибавить», — приводит слова Кобелева «RT на русском».
- 16 июля 2020
-
19:27
-
19:23
-
19:20
-
19:18
-
19:07
-
19:03
-
18:52
-
18:46
-
18:24
-
18:24
-
18:11
-
18:08
-
18:04
-
18:00
-
17:48
-
17:45
-
17:45
-
17:31
-
17:24
-
17:15
-
17:11
-
17:00
-
16:50
-
16:43
-
16:34
-
16:22
-
16:12
-
16:04
-
16:00
-
15:37
-
15:34
-
15:30
-
15:12
-
15:10
-
14:55