Зидан стал первым тренером «Реала» с 2006 года, завоевавшим два титула в Примере
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан стал первым руководителем «Королевского клуба» с 2006 года (тогда наставником «сливочных» был итальянец Фабио Капелло), которому покорилось два титула в Примере.
Всего в истории «Реала» завоевать больше одного титула в Примере удавалось всего восьми тренерам – Мигелю Муньосу (9), Луису Моловни (3), Лео Бенхаккеру (3), Хуану Вильялонге (2), Миляну Миляничу (2), Фабио Капелло (2), Висенте дель Боске (2) и самому Зидану.
Всего с Зиданом в роли главного тренера «Реалу» покорились три Лиги чемпионов (сезоны-2015/2016, 2016/2017 и 2017/2018), два Суперкубка Европы (2016 и 2017), два Суперкубка Испании (2017 и 2019), два клубных чемпионата мира (2016 и 2017), а также один чемпионат Испании (сезон-2016/2017).
«Реал» стал чемпионом Испании
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