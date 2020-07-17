Райан Гиггз: «Манчестер Юнайтед» нужны ещё три игрока, чтобы догнать «Сити» и «Ливерпуль»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз, в настоящее время возглавляющий сборную Уэльса, оценил работу «красных дьяволов» на трансферном рынке.

«По-прежнему думаю, что нам нужны три игрока, чтобы догнать «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». Но Уле-Гуннар Сульшер отлично справился в два трансферных окна, которые у него были.

В «Юнайтед» пришли хорошие игроки. Бруну Фернандеш выглядит как лидер. Гарри Магуайр — капитан команды. Но дело не том, чтобы просто заполучить футболистов, дело в культуре и характере, которые помогают клубу.

«Юнайтед» определённо движется в правильном направлении. Но я всё ещё считаю, что команде нужны три новых игрока», — приводит слова Гиггза Goal.com со ссылкой на Premier League Productions.