Райан Гиггз: «Манчестер Юнайтед» нужны ещё три игрока, чтобы догнать «Сити» и «Ливерпуль»
Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз, в настоящее время возглавляющий сборную Уэльса, оценил работу «красных дьяволов» на трансферном рынке.
«По-прежнему думаю, что нам нужны три игрока, чтобы догнать «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». Но Уле-Гуннар Сульшер отлично справился в два трансферных окна, которые у него были.
В «Юнайтед» пришли хорошие игроки. Бруну Фернандеш выглядит как лидер. Гарри Магуайр — капитан команды. Но дело не том, чтобы просто заполучить футболистов, дело в культуре и характере, которые помогают клубу.
«Юнайтед» определённо движется в правильном направлении. Но я всё ещё считаю, что команде нужны три новых игрока», — приводит слова Гиггза Goal.com со ссылкой на Premier League Productions.
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