Антони Марсьяль – 10-й игрок в истории «МЮ», покоривший отметку в 50 голов за клуб в АПЛ

24-летний французский нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль отметился статистическим достижением в игре 35-го тура английской Премьер-лиги с «Саугтемптоном» (2:2), сообщает Utd Report в «Твиттере».

Гол на 23-й минуте встречи со «святыми» стал для Марсьяля 50-м в чемпионате Англии. Таким образом, нападающий стал 10-м игроком в истории «МЮ», и вторым среди французов, после Эрика Кантона, которому покорилась подобная отметка. Следом за ним в этом списке идут Дэвид Бекхэм (62), Эрик Кантона (64), Криштиану Роналду (84), Уле-Гуннар Сульшер (91), Эндрю Коул (93), Руд Ван Нистелрой (95), Пол Скоулз (107), Райан Гиггз (109) и Уэйн Руни (183).

В текущем сезоне Антони Марсьяль принял участие в 41 встрече за «Юнайтед» во всех турнирах, отметившись 21 забитым мячом и 8 результативными передачами. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года, а трансферная стоимость по версии Transfermarkt.de составляет € 48 млн.