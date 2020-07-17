Оскар Хильемарк: даже не знаю, можно ли было провести чемпионат мира лучше, чем Россия

Шведский полузащитник московского «Динамо» Оскар Хильемарк высказался о чемпионате мира 2018 года в России.

«Попасть на этот турнир — сказочное удовольствие. Шёл к этому двадцать лет. Начав заниматься футболом, мечтал сыграть на чемпионате мира. И мечта сбылась, хотя провел на поле не так много времени. Сильное впечатление произвело все что нас окружало: фантастические стадионы, поля, болельщики, отели, транспорт. Даже не знаю, можно ли провести чемпионат мира лучше, чем Россия в 2018-м», — приводит слова Хильемарка пресс-служба ВТБ.

Хильемарк — воспитанник «Эльфсборга». В «Дженоа» перешёл в январе 2017 года из «Палермо» на правах аренды за € 300 тыс. Через полгода генуэзский клуб выкупил трансфер футболиста за € 2,5 млн. 1 сентября 2019 года Хильемарк перешёл в московское «Динамо».