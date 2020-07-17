«ПСЖ» забил семь голов клубу из второй лиги Бельгии

В товарищеском матче «Пари Сен-Жермен» одержал крупную победу над «Васланд-Бевереном». Встреча завершилась со счётом 7:0 в пользу парижан.

По голу в этой встрече забили Неймар (с пенальти), Килиан Мбаппе, Лоик Мбе Со и Мауро Икарди. Дубль оформил Эрик Шупо-Мотинг, забив два гола в течение одной минуты. Один мяч в свои ворота в первом тайме отправил Александр Вукотич, который был удалён в начале второй половины встречи.

«Васланд-Беверен» по итогам досрочно завершённого чемпионата Бельгии вылетел во вторую лигу страны, заняв последнее место в Высшей лиге.

13 июля «Пари Сен-Жермен» в товарищеском матче разгромил «Гавр» со счётом 9:0. Напомним, «ПСЖ» досрочно стал чемпионом Франции, а в настоящее время клуб готовится к возобновлению Лиги чемпионов.