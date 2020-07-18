Лэмпард — о VAR: «Манчестер Юнайтед» получает небольшое преимущество

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард поделился своим мнением по поводу судейства в матчах «Манчестер Юнайтед».

Отметим, что «Челси» и «Манчестер Юнайтед» сыграют 19 июля в полуфинале Кубка Англии.

«VAR всегда подразумевает человеческий фактор. Очевидно, что в конечном итоге должны принимать решения люди. Меня смущают недавние решения. Например, в четверг вечером («Манчестер Юнайтед» играл с «Кристал Пэлас», гол Айю в ворота команды Сульшера был отменён. — Прим. «Чемпионата») был очень понятный момент, в котором было принято неверное решение, и его не просмотрели и не поменяли.

Произошло уже несколько таких случаев. Это странно. Я бы хотел думать, что с VAR все команды находятся в равных условиях. Что-то может идти против тебя, что-то — нет, но кажется, сейчас мы находимся в ситуации, когда «Манчестер Юнайтед» получает небольшое преимущество. Было бы здорово, если бы VAR помогал нам в этом матче», — приводит слова тренера Goal.