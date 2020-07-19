Новым главным тренером «Барселоны» может стать Патрик Клюйверт

Директор академии «Барселоны» Патрик Клюйверт, выступавший за сине-гранатовых с 1998 по 2004 год, претендует на должность главного тренера команды, сообщает Mundo Deportivo.

Кандидатуру Клюйверта поддерживают игроки «Барселоны». В 44-летнем нидерландце видят лидера и подходящего человека для модели каталонского клуба.

В настоящее время сине-гранатовых возглавляет Энрике Сетьен, который начал работать с командой в январе. Будущее 61-летнего специалиста зависит от президента «Барселоны» Хосепа Марии Бартомеу.

Ранее сообщалось, что известный португальский агент Жорже Мендеш предложил каталонцам назначить на пост главного тренера бывшего наставника «Пари Сен-Жермен», сборной Франции и «Бордо» Лорана Блана.